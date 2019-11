Rita Pereira renova exclusividade com a TVI e recebe presente

A carregar o vídeo ...

Temporariamente afastada dos ecrãs para se dedicar ao filho Lonô, de dez meses, Rita Pereira viu, recentemente, o seu contrato de exclusividade com a TVI renovado."A Rita não quer mais dinheiro, quer acima de tudo garantir que pode ter tempo para o filho e que não se ‘anda a matar’ para dar conta de tudo", diz uma fonte, adiantando que a estrela prefere, por exemplo, estar mais afastada das novelas.Segundo foi possível apurar, o próximo projeto de Rita será uma série [o que lhe permite trabalhar menos horas por dia] e, depois disso, a atriz deixou no ar que queria dar continuidade ao desafio da apresentação, que começou quando conduziu ‘Dança com as Estrelas’.Rita mostra-se tranquila em relação ao futuro e também às reações polémicas de quem a acusa de estar constantemente ‘colada’ a Cristina Ferreira, o que poderia ser mal-interpretado pela sua atual estação."A Rita é amiga da Cristina e não vai deixar de o ser nem de o mostrar só porque as pessoas vão pensar isto ou aquilo. É muito bem resolvida em relação a esse assunto."