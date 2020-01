Rita Pereira surge escaldante ao lado do namorado

De férias no México, a atriz mostra as curvas sedutoras ao lado de Guillaume Lalung.

Rita Pereira e Guillaume Lalung

Foto: Instagram

Rita Pereira, de 37 anos, continua a presentear os seguidores com fotografias sensuais dos seus dias de descanso ao lado de Guillaume Lalung, no México. E uma das últimas imagens publicadas, em que aparece junto ao pai do filho, deu que falar pela ousadia."Buenos Dias", escreveu na legenda da foto, que se tornou rapidamente um sucesso junto dos fãs. O casal mostra-se, assim, apaixonado, numa altura em que aproveita ao máximo os dias em Tulum.Em Portugal ficou o filho, o pequeno Lonô, que completou o primeiro ano de vida no passado dia 27 de dezembro. O casal diz que, para já, não pretende ter mais filhos.