Rita Ribeiro em recuperação no hospital

A Vida só tem sentido quando estamos ao serviço uns dos outros! Gratidão a todos os que me tem ajudado a superar este momento! Abraço para todos", escreveu nas redes sociais, na legenda de um vídeo onde surge à janela do hospital.





Aos, Rita Ribeiro está a recuperar no hospital, depois de ser operada de urgência no sábado, dia 5 de outubro.Na altura, a atriz, que brilha recentemente no elenco da novela, partilhou o susto com os fãs. Agora, dias após a intervenção cirúrgica, continua a dar notícias sobre o estado de saúde em que se encontra.



"Estou muito grata à vida e também a estes médicos, às meninas e às enfermeiras que têm sido espetaculares comigo. Estou em franca recuperação, francas melhoras", contou a atriz, que contou vir a ter alta hospitalar em breve, "lá para quinta ou sexta-feira".

Rita Ribeiro tem recebido o carinho dos fãs neste momento. "Rápida recuperação, com a força habitual que lhe é característica", "As melhoras", "Vai tudo correr bem", são algumas das palavras de carinho que se podem ler nos comentários.