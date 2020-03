Rita Ribeiro retida no aeroporto de Madrid: "Estou a pedir a Deus"

Rita Ribeiro, de 64 anos, encontra-se retina do aeroporto de Madrid, Espanha, à espera de embarcar rumo a Lisboa. A atriz viajou até ao país vizinho para as gravações de um filme, no entanto, a produção determinou o cancelamento.Desesperada, a artista - que entrou em direto na emissão 'Todos Por Todos', da TVI - deixou um apelo aos espectadores.A viagem de Rita Ribeiro deverá acontecer nas próximas horas. Ao chegar à terra-natal, a atriz vai entrar em quarentena.