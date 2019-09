'Rivais' Irina e Gerogina cruzam-se em evento de moda

01:30

Pela primeira vez em três anos, Georgina Rodríguez e Irina Shayk estiveram no mesmo evento, a Semana da Moda em Milão, Itália.Embora escolhessem ocasiões diferentes para se apresentarem à imprensa, a verdade é que estiveram a poucos metros uma da outra. Georgina foi a primeira a aparecer.A espanhola assistiu à apresentação da estilista Alberta Ferretti. A ex-namorada de Cristiano Ronaldo chegou horas depois para a festa de uma conhecida publicação de moda. Este ‘encontro’ acontece após as declarações de amor do internacional português à atual companheira.O golo favorito do craque foi o de bicicleta contra a Juventus mas não supera o sexo com a companheira. "Melhor do que sexo? Com a minha Gio, não", disse entre risos.