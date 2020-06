Roberto Carlos assume romance com cantora 52 anos mais nova

01 jun 2020 • 15:21

antiga concorrente do '

várias coisas em comum, nomeadamente o facto de ambos terem nascido na mesma cidade, Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo, no Brasil.

Além dos 52 anos de diferença, o novo namoro do galã brasileiro também surpreendeu o público com o novo namoro uma vez que não assume publicamente uma relação desde a morte da sua mulher,

É caso para dizer que o amor não escolhe idades. Aos 79 anos,voltou a encontrar o amor ao lado de, de 27.Segundo a imprensa brasileira, o novo amor do galã brasileiro é umaThe Voice Brasil' e o namoro dura há poucos meses.A enorme diferença de idades não é um constragimento para o casal que está disposto a viver o amor. Além da paixão pela música, Roberto Carlos e Tamara garantem ter