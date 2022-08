Roberto Carlos veste apenas roupa azul e branca

Roberto Carlos



Vânia Nunes

Roberto Carlos, de 81 anos, é um homem cheio de superstições e a escolha das cores com que se veste é feita com o máximo de cuidado. O preto e o castanho são duas cores que são completamente excluídas do guarda-roupa do conhecido cantor brasileiro. Além disso, evita mesmo estar próximo de pessoas que usem peças nesses tons. Roberto Carlos assume que só se sente bem de azul e de branco e por isso é com essas cores que sobe ao palcos para atuar.Mas há muitas mais superstições que influenciam o seu dia a dia. O ‘rei’ não passa por baixo de escadas, sai sempre dos locais pelas mesmas portas por onde entrou, não começa gravações de discos no mês de agosto, não assina documentos importantes quando a lua está em quarto minguante, deixa sempre para as "almas" o último pedaço da comida das suas refeições e nunca, mas nunca, desenha setas com a ponta para baixo.Os números também têm um significado especial para o artista. O 13 é considerado o seu número de azar, por isso, recusa sentar-se nos lugar 13 dos aviões, e não anda em carros com 13 na matrícula, por exemplo. Já o 5 é o número com o qual mais se identifica.