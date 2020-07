Rodrigo Guedes de Carvalho declara-se à mãe com fotografia inédita

14 jul 2020 • 18:22

Rodrigo Guedes de Carvalho utilizou as redes sociais para partilhar um desabafo sobre a mãe, que o teve aos 18 anos de idade. Juntamente com o texto, o pivot da SIC partilhou uma fotografia inédita da mãe quando esta estava grávida.

"A página é pessoal, não preciso de um motivo para regressar à minha mãe, que não seja o porque sim. Ela tinha 18 anos quando me trouxe à vida, que procuro levar com a calma inquieta do espanto permanente", começou por escrever.

O jornalista elogiou a progenitora: "A minha mãe tem sentido de humor e sempre, mas sempre, detestou a estupidez. Educou-me a permitir que também lhe ensinasse o que viesse a saber antes dela. E assim temos andado. Ainda agora nos fartámos de rir ao telefone. Foi um dia bom. Guardem os dias bons", terminou.

Recorde-se que Rodrigo Guedes de Carvalho tem partilhado com os seguidores vários momentos do seu dia-a-dia, bem como conselhos sobre os cuidados a ter em tempos de pandemia.