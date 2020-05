Rodrigo Guedes de Carvalho declara-se à mulher e emociona fãs

Rodrigo Guedes de Carvalho continua a surpreender os fãs com gestos e palavras emotivas.Desta vez, o jornalista, que tem sido um dos rostos mais acarinhados pelos espectadores no que respeita aos tempos difíceis que estamos a atravessar, decidiu mostrar o amor pela mulher, Teresa Dimas, publicamente., escreveu o pivô da SIC, junto a uma imagem da mulher com a famosa Estátua da Liberdade atrás, durante um passeio romântico, que partilhou nas redes sociais.Os milhares de seguidores que acompanham o rosto da estação de Queluz mostraram-se 'derretidos' e deixaram mais uma vez rasgados elogios ao comunicador., pode ler-se nos comentários da publicação.Rodrigo Guedes de Carvalho e a mulher estão juntos há mais de 24 anos.