Rodrigo Guedes de Carvalho deixa mensagem emocionante sobre Valentina

"Nesta profissão são poucos os dias em que não falamos de fatalidades, é por isso muito importante não adormecermos e não deixarmos que uma morte seja para nós banal

. Em 28 anos nesta cadeira dei notícias que não queria ter dado, mas que como se diz fazem parte do trabalho", começou por dizer o rosto da SIC.



"Sim, a morte virá. É a lei da vida, muito injusta, quase sempre, mas nunca tão absurda ou inqualificável, tão ao contrário de tudo em que queremos acreditar como uma criança assassinada em família", continuou, referindo-se à acusação do progenitor da menina ter assassinado a própria filha, com a ajuda da companheira, madrasta de Valentina.



" Valentina é a mais recente de tantas histórias que conhecemos. Cada uma deve merecer-nos sempre o mesmo espanto, respeito e tristeza" , pode ouvir-se, por fim, no vídeo que está agora a correr as redes sociais.



Rodrigo Guedes de Carvalho tem coleccionado elogios por parte do público nas redes sociais.



"És grande", "Sempre certo, sempre correcto, sempre tudo", "Para mim é sem dúvida o melhor jornalista de sempre", "Obrigada por estar aqui para nós", são algumas das mensagens carinhosas que Rodrigo Guedes de Carvalho recebe.





A carregar o vídeo ...

Rodrigue Guedes de Carvalho emocionado com a morte de Valentina







Rodrigo Guedes de Carvalho voltou a 'tocar' no coração dos telespectadores ao mostrar-se emocionado com o caso de Valentina, a criança de nove anos que foi violentamente assassinada, alegadamente pelo próprio pai.O crime está a chocar o país e o jornalista, que já tem conquistado milhares de fãs pelo desempenho no canal em tempos de pandemia.