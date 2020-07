Rodrigo Guedes de Carvalho partilha fotografia inédita do casamento com Teresa Dimas

Pivot da SIC surpreendeu seguidores com fotografia inédita.

Rodrigo Guedes de Carvalho tem surpreendido os seguidores ao partilhar momentos da sua vida privada. Desta vez, o pivot da SIC divulgou uma fotografia inédita do casamento com a jornalista, Teresa Dimas.

"E as fotos dos vossos casamentos?", escreveu o jornalista na legenda da fotografia em que surge ao lado da mulher no dia do casamento.

A fotografia depressa captou a atenção dos seguidores, que não resistiram a comentar. "Que espetáculo! Parecem dois espiões", "O casal com mais pinta!", "Que estilo! Maravilha" ou "Quando se é boss não há mais nada a acrescentar", são alguns dos comentários que se podem ler.

Recorde-se que Rodrigo Guedes de Carvalho e Teresa Dimas casaram-se em 2008, depois de mais uma década de vida em comum.