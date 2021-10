Rogério Samora completa 62 anos depois de 100 dias internado

Rogério Samora sofreu duas paragens cardiorrespiratórias a 20 de julho último

Rogério Samora completa, esta quinta-feira, 62 anos. De forma a assinalar a data, Carlos Samora, primo do ator, organizou um brinde, através das suas redes sociais: convida "familiares, amigos, colegas e fãs" de Rogério a participarem naquilo a que chama uma "corrente de força". "Vou pôr 62 fotos (uma por cada ano) nas redes sociais. E às 21 horas vamos fazer um brinde, cada um em sua casa. Uma corrente de força para chegar ao Rogério, e pode ser que no dia seguinte a situação dele melhore, é que não está fácil", referiu ao CM Carlos Samora, que continua a ir visitar o primo com muita frequência.Além de ser o dia de aniversário, assinala-se, também hoje, o 100º dia após o artista ter sofrido, a 20 de julho, duas paragens cardiorrespiratórias (durante as gravações da 2ª temporada da novela ‘Amor Amor’, SIC), que o deixaram em coma. "Completam-se 100 dias que está a dormir no mesmo dia em que completa 62 anos. É uma coincidência", comentou o primo.Recorde-se que Rogério - que inicialmente esteve internado no Amadora-Sintra – está, desde setembro, na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação, Mafra, e mantém-se "estável e com prognóstico reservado". Carlos revelou ontem ao CM que tem falado com o médico e que a "situação continua igual". Por isso, a angústia da família tem sido uma constante. "Está muito complicado. Têm sido dias de muita angústia porque não sabemos o dia de amanhã." "Que para o ano ele esteja cá ao pé de nós e que façamos uma grande festa com ele".