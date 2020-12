Rogério Samora despe-se por uma boa causa Ator faz fotos de nu artístico e dá dinheiro à Rede de Emergência Alimentar

Rogério Samora despe-se por uma boa causa

12 dez 2020 • 21:47

Aos 61 anos, o ator Rogério Samora decidiu despir-se por uma boa causa. Desafiou a fotógrafa Margarida Dias e os dois criaram 12 fotos de nu artístico para um calendário solidário: 25% do valor de venda vai reverter para a Rede de Emergência Alimentar.

"Os estranhos meses de confinamento mostraram-me, de uma forma muito cruel, como nada é garantido", diz o conhecido ator, que neste projeto é muito elogiado por Isabel Jonet, promotora da Rede de Emergência Alimentar.

"A iniciativa do Rogério Samora, expondo o seu corpo nu, num cenário inóspito, é um grito de alma e solidariedade para com todos os que se sentem sozinhos, abandonados à sua sorte", afirma a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome.

O calendário, que já está à venda, custa 12,50 euros.