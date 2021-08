Rogério Samora "está estável com prognóstico reservado"

Rogério Samora e Conceição Queiroz

Carolina Marques Dias

Já passaram duas semanas desde que Rogério Samora está internado no Hospital Amadora-Sintra devido a uma paragem cardiorrespiratória, provocada por uma indisposição súbita, e o seu quadro clínico continua "estável e com prognóstico reservado", estando nos cuidados intensivos.As atualizações sobre o estado de saúde da estrela da SIC têm sido feitas por uma fonte que tem estado a acompanhar a situação.Desde o dia 20 de julho, quando Rogério Samora se sentiu mal nas gravações da segunda temporada de ‘Amor Amor’, da SIC, e que esteve 15 minutos sem oxigénio no cérebro, que a família não tem saído do hospital de forma a acompanhar o ator. Mas há uma pessoa especial que também tem feito visitas constantes ao Hospital Amadora-Sintra: Conceição Queiroz.A jornalista e o ator foram namorados durante um ano, entre 2015 e 2016, e embora a relação tenha terminado, a cumplicidade entre os dois manteve-se. "Namoraram durante um ano, mas foi uma relação discreta. Mesmo depois da separação nunca cortaram contacto e ela tem estado a apoiar o Rogério", diz uma fonte próxima.