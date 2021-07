Rogério Samora mantém-se "em estado muito grave". Cadela do ator entregue a tratadora

Primo do ator conta que Roca tem sentido a falta do dono, mas mantém as rotinas com a cuidadora.

01:30

Vânia Nunes

Internado no Hospital Amadora-Sintra desde o passado dia 20, Rogério Samora mantém-se em "estado muito grave, com prognóstico reservado", avança aofonte hospitalar. Por isso, a sua cadela, Roca, encontra-se aos cuidados de uma tratadora, como avança Carlos Samora, primo do ator de 62 anos. "Embora a Roca sinta a falta do Rogério Samora, o que é normal pois partilham a mesma casa há anos, continua a ter as mesmas rotinas com a Sónia, a tratadora que se encarrega de a tratar e passear", começou por escreveu no Facebook. "Isto já acontece quando o Rogério se ausenta em trabalho ou para gozo de férias". Carlos, a par da ex-mulher de Rogério Samora, Leonor, tem estado a acompanhar de perto a evolução clínica junto das equipas médicas.O ator da novela ‘Amor Amor’, da SIC, sofreu uma paragem cardiorrespiratória quando se encontrava nos estúdios de gravação. Desde então, mantém-se em coma. "As avaliações neurológicas continuam e ainda não há nenhuma irreversibilidade declarada", avança a mesma fonte da unidade hospitalar.Perante a gravidade da situação, a produção da novela da noite da SIC está a preparar alterações aos textos devido à ausência de Rogério Samora.