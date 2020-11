Rogério Samora muda radicalmente o visual e surpreende fãs

Para melhor interpretar este personagem, Samora submeteu-se a drástica mudança de visual e rapou o cabelo. Em Nazaré, também do terceiro canal, ainda em exibição, surge com o cabelo maior. Nas redes sociais, foi muito elogiado pelos seguidores.



Cajó, tratado pelos mais próximos por Jó. Está inserido no núcleo cómico ao lado de Luísa Cruz e Rita Blanco.

Embora feliz com o novo desafio, o artista ficou abalado com a decisão de Alexandra Lencastre em adiar a sua participação no projeto. Os dois mantêm uma relação de amizade há vários anos.



O último encontro de ambos na ficção foi em 'Fascínios', em 2008, na TVI.

Na trama da SIC, com argumento de Ana Casaca, o ator vai dar vida a