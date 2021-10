Rogério Samora nos cuidados continuados em Mafra

Rogério Samora, de 61 anos, está internado desde julho

Rogério Samora saiu da unidade dos cuidados intensivos do hospital Amadora-Sintra, no passado dia 28 de setembro, para uma unidade de Cuidados Continuados da Segurança Social da Grande Lisboa.O site da ‘VIP’ avança, agora, que o ator de ‘Amor Amor’ (SIC) está na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação, ASFE SAÚDE, com sede no concelho de Mafra, que fica a 30 minutos de Lisboa.Refere ainda que Rogério Samora "perdeu muito peso", resultado do facto de ter estado 69 dias nos cuidados intensivos, na sequência de duas paragens cardiorrespiratórias.Carlos Samora, primo do ator, já fez saber, nas suas redes sociais, que "o estado de saúde do Rogério não sofreu qualquer alteração".