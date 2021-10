Rogério Samora perde rendimento com fim de contrato

Rogério Samora, de 61 anos, está internado desde julho

Rogério Samora, de 61 anos, vai perder a única fonte de rendimento certa que tinha. Internado num Centro de Cuidados Continuados da Segurança Social na região de Lisboa, após ter passado mais de dois meses internado nos Cuidados Intensivos do Hospital Amadora-Sintra, vai deixar de ter contrato com a SIC, de acordo com a ‘TV Guia’.O ator mantinha uma relação privilegiada com a estação de Paço de Arcos desde o início deste ano, após ter cessado o anterior contrato de exclusividade. O salário era assegurado pelas produtoras contratadas pela SIC para fazer ficção.Antes de ter sofrido as duas paragens cardiorrespiratórias que o deixaram em coma e com "prognóstico reservado" até hoje, Rogério Samora gravava a segunda temporada da telenovela ‘Amor Amor’, que estreia na próxima segunda-feira.Além da TV, Samora mantinha também um negócio no Porto que lhe rendia algum dinheiro: um alojamento local na Foz do Douro. A pandemia veio, contudo, tirar alguma força ao projeto, que tenta agora recuperar.