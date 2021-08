Rogério Samora sem o apoio do irmão no hospital

Esta sexta-feira, 20 de agosto, completa um mês quefoi hospitalizado devido a uma paragem cardiorrespiratória. O primo, Carlos Samora, mostra-se otimista na recuperação da estrela da SIC., expressou à revista 'TV 7 Dias'.Carlos Samora tem estado ao lado do primo desde o primeiro dia que deu entrada no Hospital Amadora-Sintra,. O primo de Rogério Samora enviou-lhe uma mensagem, mas este "não disse nada".Em 2018, Rogério Samora foi entrevistado por Júlia Pinheiro onde expressou a má relação que tem com o irmão. E recordou qual teria sido a última vez que se tinha emocionado., contou.O ator partilhou, ainda, com a comunicadora que o irmão tem "um grave problema mental"., lamentou.Recorde-se que foi a 20 de julho que Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória nas gravações de 'Amor Amor' (SIC)