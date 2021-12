Rogério Samora volta ao hospital com picos de febre

Rogério Samora está internado

Foto: Liliana Pereira

01:30

Rogério Samora voltou a ser internado no Hospital Amadora-Sintra, na passada segunda-feira, encontrando-se agora "estável, mas com prognóstico reservado". De acordo com o primo, Carlos Samora, inicialmente Rogério foi transportando da unidade de cuidados continuados onde tem estado, em Mafra, para o Hospital de Torres Vedras. "Esteve lá durante cerca de três horas, mas como a situação era bastante delicada e como seu processo clínico estava no Amadora-Sintra, levaram-no para lá", contou ao"Ainda não se sabe ao certo o que se passa, mas o Rogério está com picos de febre. Talvez seja uma infeção... A verdade é que as defesas dele não estão bem. Já são 147 dias. É muito tempo".Carlos , a única pessoa que visita Rogério, reconhece que o estado do primo "é muito complicado", mas não perde a esperança num milagre. "Enquanto o Rogério estiver connosco vou acreditar até ao fim que tudo é possível. A esperança é tudo o que nos resta...".Ao final do dia de hoje, Carlos Samora vai deslocar-se ao hospital e falar com a equipa médica. "Já fiz o teste e se não houver nenhum contratempo, amanhã [hoje] lá estarei, como sempre. Em Mafra, estava a visitá-lo dia sim, dia não".