Roman Abramovich apaixonado por atriz ucraniana

01:30

O oligarca russo Roman Abramovich, de 55 anos, está apaixonado por uma atriz 30 anos mais nova. De acordo com a imprensa inglesa, trata-se de Alexandra Korendyuk, que curiosamente tem origem ucraniana. De acordo com o ‘The Sun’, a relação dura há cerca de um ano.A jovem de 25 anos participou em dois episódios da série ‘You’re All P***ing Me Off’, gravada em Moscovo. É também fundadora do Instituto de Iniciativas Musicais, que apoia jovens artistas autistas. Além disso, já protagonizou campanhas de moda. No entanto, há poucas informações sobre ela. O perfil de Instagram é fechado e conta com apenas 911 seguidores. Há quem diga que pode ser filha do vice-presidente de um grande banco russo, e sobre a sua mãe não há indicações.O (ainda) dono do Chelsea já foi casado três vezes. A primeira mulher foi Olga Lysova. Casaram-se em 1987 e separaram-se três anos depois. Seguiu-se a ex assistente de bordo Irina Malandina. Começaram a namorar em 1991 e divorciaram-se em 2007. Tiveram cinco filhos. Um ano depois casou com Dasha Zhukova, com quem teve mais dois filhos. Separaram-se em 2017.