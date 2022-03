Roman Abramovich coloca iates de luxo a salvo no Montenegro

01:30

João Moniz

Roman Abramovich arrisca-se a perder o Chelsea a custo zero, mas pelo menos os seus iates de luxo vão ficar em porto seguro. O oligarca russo ordenou que duas embarcações avaliadas em 1,15 mil milhões de euros rumassem ao Montenegro, onde ficarão a salvo das sanções internacionais.O ‘Solaris’, que tem o seu próprio sistema antimíssil e um heliporto, vale 510 milhões. Já está ancorado em Tivat depois de ter saído de Barcelona na passada terça-feira. A partida foi feita à pressa, com funcionários a serem vistos a arrancarem os andaimes colocados para as obras de manutenção do iate.O destino foi escolhido à lupa. O Montenegro não faz parte da União Europeia, mas como tem a adesão programada para 2025 comprometeu-se a replicar as sanções decretadas pela UE. Só que o país não passou das palavras aos atos, daí que vá servir de refúgio ao ‘Solaris’ e ao ‘Eclipse’, o outro iate de Abramovich que vale 640 milhões.O ‘Eclipse’ ainda estava em viagem para o Montenegro ao fim do dia de ontem. Ao início da tarde foi avistado a passar muito perto de Gibraltar, no que alguns analistas entenderam como uma provocação ao Reino Unido, cujo Governo está a obrigar o oligarca russo a vender o Chelsea (vale 3,8 mil milhões) sem lucro.