Romana recorda dramas do passado: "O meu pai pôs-me fora de casa aos 16 anos"

Afastada do meio mediático há vários anos, Romana voltou à televisão para ser entrevistada por Júlia Pinheiro, na SIC, e fez declarações polémicas sobre o início da carreira. "Quem fazia a gestão [do dinheiro] era o meu pai. Ele dava-me à volta de 25 a 50 euros, por espectáculo, para eu ir comprando as minhas coisinhas. Ele fazia a gestão do resto", confessou, assumindo que até hoje não recebeu esse dinheiro.



"Já quis [fazer as contas desse dinheiro], mas sempre que se toca em alguns assuntos, eles são sensíveis perante os olhos de algumas pessoas da família e não acaba bem. E como não acaba bem, eu fujo. Vivo muito mais sã e feliz, longe daquilo que foi o passado", disse ainda.





Romana partilhou também que as discussões em casa eram constantes.



"O ambiente em casa não era de silêncio, de serenidade. Os meus pais brigavam muito, havia muita gritaria e umas coisas a voarem de um lado para o outro… Mas foi o ambiente em que cresci. Fui habituada ali e pensei que fosse o ambiente natural. Ao não conhecer outro ambiente, aquilo torna-se uma coisa normal", afirmou, acrescentando: "Acho que o meu pai nos educou nos valores que ele achava que eram os melhores. Ele acha que foi tudo normal, no entanto, eu não ia querer um pai assim para os meus filhos."





A cantora assume que se transformou numa adolescente rebelde e que isso trouxe consequências. "