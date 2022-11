Romance: Bárbara Bandeira e Richie Campbell trocam carinho no Instagram

Há meses que circulam rumores sobre o namoro entre Bárbara Bandeira, de 21 anos, e Richie Campbell, de 35, mas só agora é que surgiram as primeiras demonstrações de carinho no Instagram.









Depois de várias aparições discretas em público, a filha de Rui Bandeira deu nas vistas ao partilhar o novo concerto do artista (no dia 27 de abril de 2023, no Altice Arena, em Lisboa), com um coração. Impõe-se, agora, a pergunta: Estarão os cantores mais próximos de assumir a relação?

Para já, os fãs acreditam que a ligação entre Bárbara e Richie é cada vez mais difícil de esconder. Resta perceber se esta foi a primeira pista para a grande novidade.





Durante dois anos e meio, Bárbara Bandeira namorou com Kasha (membro dos D.A.M.A e vencedor do ‘Big Brother Famosos’). A relação começou por ser fortemente questionada, dada a grande diferença de idades entre o ex casal (12 anos). Desta vez, ao confirmar-se o namoro, o assunto já não deverá ser tema de debate, embora Richie seja 14 anos mais velho do que a artista.





Contudo, apesar do amor não escolher idades, a demora para assumir o namoro poderá estar relacionado com o longo escrutínio que Bárbara enfrentou após anunciar o fim da relação com Kasha. Será este um sinal de ponderação perante o público?



Relação polémica

A relação entre Bárbara Bandeira e Kasha foi marcada pela sua constante exposição pública. Contudo, terá chegado ao fim após a traição do cantor à artista, numa data próxima à morte de Sara Carreira (melhor amiga de Bárbara). A revelação foi feita por Kasha, no início da sua jornada no reality show ‘Big Brother Famosos’.