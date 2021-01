Romance de Bárbara Guimarães e Carlos Pegado chega ao fim

10:51

Juntos há quase quatro anos, Bárbara Guimarães e Carlos Pegado mostravam-se unidos e felizes, mas segundo a ‘Vidas’ apurouDepois de terem superado juntos alguns dos momentos mais delicados da vida da apresentadora, que lutou contra um cancro na mama durante mais de um ano, foi na altura em que tudo parecia estar a estabilizar que o casal decidiu avançar para a separação. ", diz uma fonte, acrescentando que Bárbara se mostra "serena e focada no seu bem-estar" depois de anos desgastantes com as batalhas judiciais contra o ex-marido, Manuel Maria Carrilho, e a batalha pela saúde.Nas redes sociais, há muito que o afastamento do antigo forcado Carlos Pegado começou a ser notório, com a ausência de imagens a dois. A última tinha sido publicada em fevereiro do ano passado, numa foto a preto e branco na qual Bárbara trocava um olhar cúmplice com o companheiro. Dois meses antes, tinha dado as boas-vindas ao novo ano ao lado do namorado. "Vamos juntos, meu amor", escreveu.