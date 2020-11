Romance de Brad Pitt com modelo alemã chega ao fim

09 nov 2020 • 13:21

Afinal, o romance entre Brad Pitt, de 56 anos, e Nicole Poturalski, de 27, durou apenas três meses. O ex-casal foi visto pela última vez em agosto, quando o ator viajou com a modelo alemã até ao Sul de França, para conhecer o Castelo de Miraval, do qual é proprietário com a ex-mulher, a atriz Angelina Jolie., declarou ao ‘Daily Mail’ uma fonte próxima do ator, sublinhando que a relação está "totalmente terminada" e que a rutura terá acontecido "há algum tempo".ALVO DE ÓDIODesde que a sua relação com Pitt foi tornada pública, Nicole começou a ser alvo de mensagens de ódio nas redes sociais.Esse pode ter sido um dos motivos que levaram a modelo alemã a terminar o affair com o ator e a voltar para os braços do marido, o milionário Roland Mary, 68, com quem tem um filho, Emil, sete., disse fonte próxima do empresário alemão, referindo-se ao casamento aberto que este mantém com Nicole.