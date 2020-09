Romance de Bradley Cooper e Jennifer Garner aquece

Está a esquentar o romance entre Bradley Cooper e Jennifer Garner. Segundo alguma imprensa internacional, apenas a atriz estará atualmente mais receosa em dar visibilidade e exposição ao relacionamento, mas uma fonte próxima garante que, entre os dois, o amor anda mesmo no ar.", contou um amigo à revista norte-americana ‘In Touch’.A mesma fonte afirma aiznda que Garner não entrou no relacionamento de forma leviana, mas que estava algo nervosa por dar o próximo passo com um velho amigo e poder estragar uma amizade. "No entanto", acrescenta, "Recorde-se que o romance entre os dois atores vem a tomar forma há já alguns meses. Já em meados de agosto, os dois tinham sido vistos a gozar um dia de sol na praia de Malibu com a pequena Lea de Seine, que é filha de Bradley Cooper com a ex-companheira, a modelo russa Irina Shayk.Porém, segundo fonte próxima de Jennifer, ela e Bradley já teriam estado juntos em outras ocasiões, nomeadamente em vários jantares.Recorde-se que, depois de se ter separado de Irina Shayk, Bradley Cooper viu a imprensa cor-de-rosa relacioná-lo com Lady Gaga, mas tal acabou por nunca se confirmar. Escreveu-se mesmo que a cantora havia sido a causadora da sua separação.