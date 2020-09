Romance de Miguel Oliveira pela filha da madrasta faz furor além-fronteiras

A paixão de Miguel Oliveira e Andreia Pimenta, que é filha da madrasta do piloto, está a ser notícia na imprensa internacional. Depois de ter alcançado a primeira vitória da carreira em MotoGP, no Grande Prémio de Estíria, em Spielberg (Áustria), Miguel captou atenções em todo o Mundo e a sua história de amor já foi notícia na Austália, em Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo. As publicações realçam a “história de amor”, com mais de 11 anos.









Depois da conquista, o piloto foi ao programa ‘Você na TV!’ (TVI) e falou na primeira pessoa sobre a companheira, com quem vive desde criança.

“Antes do amor existia uma grande amizade. Crescemos juntos. A certa altura percebemos que era mais do que uma amizade, é um amor muito forte”, disse, apaixonado.





Miguel e Andreia Pimenta tinham casamento marcado para este verão, no entanto, tiveram de adiá-lo devido a compromissos profissionais. “Íamos casar este ano, mas nesse fim de semana tive uma corrida e tivemos de adiar para o ano que vem.





Os dois sempre foram discretos no que toca à vida pessoal, no entanto, no ano passado assumiram o namoro publicamente e anunciaram o noivado.