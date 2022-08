Romance: Maria Cerqueira Gomes de férias no Algarve com ex-namorado

01:30

Sónia Dias

Aos 39 anos, Maria Cerqueira Gomes decidiu dar mais uma oportunidade ao amor, neste caso a António Miguel Cardoso, com quem tem um filho em comum. A apresentadora foi surpreendida pela ‘TV7Dias’ em clima de grande cumplicidade com o presidente do clube Vitória de Guimarães durante as suas férias no Algarve. Na praia do Ancão, na companhia do filho de ambos, João, de cinco anos, e da filha mais velha de Maria Cerqueira Gomes, Francisca, de 19, fruto da relação da estrela da TVI com Gonçalo Gomes, o casal mostrou-se em perfeita harmonia, trocou carinhos e regressou ao hotel de mãos dadas, deixando poucas dúvidas sobre a reconciliação.





Recorde-se que foi em agosto de 2019 que o empresário assumiu o fim do namoro com a apresentadora nas redes sociais. Na altura, as suspeitas recaíram sobre a mudança de Maria Cerqueira Gomes para Lisboa, por motivos profissionais. Mais tarde, esta assumiu que o relacionamento já estava em crise. “Uma relação não acaba porque alguém persegue um sonho. A distância agudizou o que já estava mal”, disse a Cristina Ferreira, sublinhando que os dois ainda se amavam.