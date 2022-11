Romarey Ventura é a musa do jogador Jordi Alba

01:32





Em junho passado, após quase oito anos de relação e dois filhos em comum, Jordi Alba e Romarey Ventura decidiram dizer o ‘sim’ numa cerimónia intimista que teve lugar em Utrera, Sevilha, e que juntou figuras conhecidas do mundo do futebol, entre as quais Lionel Messi.Foi aqui, na terra natal de Roma, como é conhecida entre os amigos, que a história de amor deste casal, de 33 anos, começou.

Hoje, no Qatar, a empresária e influencer espanhola vai estar a torcer pelo mais-que-tudo a partir das bancadas do Estádio Al Bayt, onde a Espanha defronta a Alemanha. Se Jordi precisar de inspiração, já sabe onde encontrá-la.





Aos 33 anos, Jordi Alba Ramos defende o Barcelona. Estreou-se pela seleção espanhola em 2011, num jogo com a Escócia. Participou nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, no Euro 2012 e no Mundial 2014, ano em que conheceu a agora mulher. É também um apreciador de xadrez.