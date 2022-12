Ronaldo abandona o Qatar com a família de jato privado Craque e Gio foram filmados, ao lado de alguns dos filhos, a saírem do emirado.

Ronaldo abandona o Qatar com a família de jato privado

Na manhã seguinte à derrota frente a Marrocos, jogadores e equipa técnica da seleção nacional regressaram a Lisboa. No entanto, Cristiano Ronaldo foi autorizado a permanecer no país com a família, tendo saído do Qatar pouco depois dos colegas.



O capitão seguiu viagem de jato privado, na companhia de Georgina Rodriguez e alguns dos filhos. Gio assistiu a todos os jogos e sofreu ao ver o craque no banco de suplentes. Aliás, fez questão de deixar uma mensagem ao selecionador nacional, Fernando Santos, depois de CR7 ter saído do campo em lágrimas no jogo que ditou a derrota portuguesa: “Hoje, o teu amigo e treinador decidiu mal”, disse.

