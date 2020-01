Ronaldo acerta pormenores do casamento com Georgina

Depois de já ter assumido que o casamento faz parte dos seus planos, o craque português tem dado pistas de que a festa poderá estar para breve e que o futuro da família está a ser pensado ao pormenor.Nas redes sociais, são cada vez mais as declarações mútuas de amor. Até para desejar um bom 2020 a quem o segue nas redes sociais, CR7 usou uma imagem em que surge a beijar a namorada. E a vida em Lisboa também está a ser preparada ao detalhe.Na última escapadinha que fez a Portugal com Gio, já este ano, o internacional português ficou instalado na nova casa e foi visto a desfrutar de momentos de descontração nas ruas de Lisboa.Aumentar a família é outros dos objetivos do casal, que tem apenas uma filha em comum, Alana Martina, de dois anos. Ronaldo é pai de Cristianinho, de nove anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de dois.