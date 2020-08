Ronaldo aproveita descanso com 'sabor amargo'

A carregar o vídeo ...

Georgina filma banhistas eufóricos ao verem iate de Ronaldo

Este não tem sido um ano feliz para Cristiano Ronaldo que, entre dissabores pessoais, com o AVC da mãe, a pandemia de Covid-19 e uma época pouco pródiga em títulos, encontra-se seriamente a pensar no futuro.Segundo a ‘Vidas’ apurou, os fracassos desportivos da última época ao serviço da Juventus, nomeadamente o afastamento da Liga dos Campeões, estão a fazer o craque ponderar seriamente uma mudança., começa por contar uma fonte, acrescentando que, para onde quer que CR7 vá, conta com o apoio incondicional da família., diz uma fonte.As decisões importantes da vida de Cristiano Ronaldo estão a ser tomadas no mar, onde o craque aproveita o luxo do iate, que acabou de adquirir por quase seis milhões de euros.Devido à pandemia, o jogador terá menos tempo para desfrutar de uns dias em família. Nas redes sociais, tanto o futebolista como a companheira, Georgina Rodríguez, têm partilhado vários momentos no barco, em que revelam estar rendidos ao novo luxo da família.Também os quatro filhos do craque, Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo, mostram estar a adorar a vida no mar.