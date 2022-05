Ronaldo aproveita dias de descanso com Georgina

Ainda com o futuro incerto no Man. United, CR7 joga a última partida do campeonato inglês no próximo dia 22

Foi com um beijo e um coração que Cristiano Ronaldo partilhou esta quarta-feira uma fotografia romântica com Georgina Rodriguez a bordo de um barco (em local desconhecido).O jogador está a aproveitar uns dias de descanso. Na 2ª-feira tinha partilhado uma fotografia tirada em Lisboa com dois dos melhores amigos, José Semedo e Miguel Paixão. "É sempre bom estar com os meus irmãos", escreveu.Ainda com o futuro incerto no Man. United, CR7 joga a última partida do campeonato inglês no próximo dia 22.