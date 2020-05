Ronaldo aumenta segurança na nova vida em Itália

Após dois meses de recato na ilha da Madeira,é obrigado a retomar as suas rotinas em Turim, com o regresso aos treinos na Juventus.De volta a Itália com a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos, o jogador da Juventus irá enfrentar novas rotinas naquele que é um dos países mais afetados pela pandemia.Para isso, o jogador conta com uma restrita equipa que acompanha a família e assegura todas as medidas de segurança contra o vírus.Apesar de estar previsto o regresso de Ronaldo aos treinos com cuidados redobrados, Georgina Rodríguez irá manter-se resguardada com as crianças da família: Cristianinho, Mateo, Eva e Alana Martina.As saídas à rua serão limitadas para que a proteção de toda a família esteja assegurada ao longo dos próximos meses em que CR7 é obrigada a manter-se em Itália devido a motivos profissionais.