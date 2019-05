Ronaldo brilha ao lado de Lewis Hamilton em Monte Carlo

Cristiano Ronaldo e Lewis HamiltOn

Foto: Instagram

01:30

Patrícia Correia Branco

Depois de Georgina Rodríguez ter brilhado em Cannes, na última terça-feira, a espanhola juntou-se a Cristiano Ronaldo no Mónaco e o dia de ontem foi dedicado à Fórmula 1.O jogador português levou a companheira e o filho mais velho, Cristianinho, à box da Mercedes-AMG Petronas, onde esteve à conversa com o campeão do mundo desta modalidade, Lewis Hamilton, o favorito para o Grande Prémio do Mónaco, que se realiza já este domingo.Os dois craques tiraram várias fotografias juntos - algumas delas partilhadas nas redes sociais pelos fãs que estavam a assistir aos treinos - e Hamilton convidou mesmo Cristianinho a sentar-se no seu carro, proporcionando ao menino um momento inesquecível. Além de Gio e do filho, Cristiano teve ainda a companhia de dois dos seus melhores amigos, José Semedo e Miguel Paixão."Até logo, Mónaco", escreveu Georgina Rodríguez num vídeo que publicou nas redes sociais, e no qual aparece com Cristiano Ronaldo, Cristianinho e o grupo de amigos a bordo de um avião.