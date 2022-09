Ronaldo canta com Nininho Georgina visita associação Futebolista passou fim de semana de diversão e descanso em Portugal.

Nininho Vaz Maia e Ronaldo

Cristiano Ronaldo aproveitou o adiamento do último jogo do Manchester United para a Premier League, e viajou para Lisboa, no passado fim de semana, com a namorada, Georgina Rodríguez, e alguns amigos. E teve direito a um encontro especial com um dos seus artistas de eleição, o cantor português de flamengo Nininho Vaz Maia.



Numa das imagens partilhadas pelo músico pode ver-se o craque a cantar, divertido. “Que noite tão simples e bonita”, escreveu Nininho na legenda das imagens da festa. CR7 já se tinha mostrado, noutras ocasiões, a cantar músicas do artista. Encontro decorreu num restaurante em Carcavelos.



