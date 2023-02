Ronaldo celebra feriado na Arábia Saudita vestido a rigor

Cristiano Ronaldo celebrou, esta quarta-feira, 22 de fevereiro, os 300 anos da fundação da Arábia Saudita, data especial assinalada pelo clube de futebol All Nassr, que partilhou vídeos e fotos do momento.O jogador não quis deixar de celebrar o momento e vestiu-se a rigor, com trajes que fazem referência às tradições sauditas. No vídeo partilhado nas redes sociais, Ronaldo surge em destaque e, tal como alguns colegas de equipa, surge de espada na mão.