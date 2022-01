Ronaldo com banquete e fogo de artifício no Ano Novo Dolores assinalou 67 anos com os restantes filhos, Hugo, Elma e Katia.

Ronaldo com banquete e fogo de artifício

Foto: Direitos Reservados

01:30

Miguel Azevedo

Acabou por ser na casa de Manchester que Cristiano Ronaldo celebrou a chegado do novo ano. A noite contemplou um banquete entre família e amigos e terminou com fogo de artifício.



À mesma hora, mas na Madeira, a mãe, Dolores, assinalava 67 anos com os restantes filhos, Hugo, Elma e Katia. Apesar de ausente, Cristiano Ronaldo deixou, no entanto, a matriarca do clã Aveiro em lágrimas por causa de uma dedicatória que lhe fez chegar em que a chamava de "guerreira". Kátia registou tudo em vídeo.

Mais sobre