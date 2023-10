Ronaldo com Georgina e os filhos em Lisboa

Depois da goleada à seleção da Bósnia e Herzegovina (5-0), na passada segunda-feira, Cristiano Ronaldo veio passar uns dias a Lisboa, mas não foi apenas para descansar.Ao lado da sua musa, Georgina Rodríguez, de 29 anos, o craque madeirense, de 38, continua a aproveitar algum do seu tempo de descanso para se manter em forma. Na sua página de Instagram, a modelo espanhola partilhou um vídeo onde se mostra a treinar com Cristiano Ronaldo a seu lado, na casa em Lisboa que ficou conhecida pela polémica construção de uma marquise.

Além de preocupada com a sua imagem, Georgina também é uma mulher de fé, como aliás mostrou no seu documentário da Netflix, ‘Soy Georgina’. Nas redes sociais, a companheira de CR7 partilhou uma fotografia que mostra o filho Mateo, de seis anos, a rezar com a irmã mais nova, a pequena Bella Esmeralda, de um. “A rezar a Nossa Senhora de Fátima. Amo-os”, escreveu a modelo na legenda da publicação.