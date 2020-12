Ronaldo comete gafe e esquece-se de um dos filhos no discurso da gala do Dubai

Cristiano Ronaldo viveu uma noite muito especial, no último domingo, ao receber o prémio ‘Jogador do Século’ na cerimónia dos Globe Soccer, no Dubai. No entanto, o craque português está no centro das atenções por ter cometido uma gafe quando subiu ao palco para receber o troféu. No seu discurso, o jogador da Juventus agradeceu aos "três filhos", quando na verdade tem quatro.

"Quero agradecer à minha família, aos meus amigos, especialmente aos meus três filhos e à minha namorada. Eles estão sempre lá e motivam-me sempre a ser melhor", disse.

Sem se aperceber do que havia dito, o futebolista agradeceu ainda à família pelo apoio: "À minha mãe, irmãs, papá [que já faleceu] e ao meu irmão".

Recorde-se que Cristiano é pai de quatro filhos: Cristiano Júnior, de dez anos, os gémeos Eva e Mateo, de três, e Alana Martina, também de três.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Craque de futebol é pai de quatro filhos: Cristiano Júnior, Eva, Mateo e Alana Martina.