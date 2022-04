Ronaldo compra relógio de um milhão de euros para fazer par com 'bomba' de luxo

01:30

Rita Monteiro

Os relógios são uma das paixões de Cristiano Ronaldo, que tem agora mais um para juntar à coleção. A nova aquisição tem 232 diamantes brancos e 109 safiras pretas, num total de 21 quilates de pedras preciosas. O mostrador e as peças internas são em ouro. Foi com estes materiais que a Jacob & Co, prestigiada produtora de relógios de luxo, construiu um dos mais caros relógios deste ano, avaliado em mais de 1 milhão de euros. A peça milionária, e exclusiva, além do símbolo Bugatti, conta também com o logótipo ‘CR7’.Foi o próprio fundador da relojoeira a entregar a peça de luxo ao jogador português. Segundo Jacob Arabo, o relógio é para combinar com o exterior e o interior do Bugatti Chiron Tourbillon, carro de 2,5 milhões de euros em que o craque de 37 anos se fez transportar durante uma visita a Lisboa, em junho do ano passado.O gosto de Cristiano Ronaldo por investir em luxuosos acessórios não é novidade. Ronaldo junta esta nova peça à coleção de relógios que já detém, e que está avaliada em mais de seis milhões de euros. Por isso, alguns dos exemplares mais caros do Mundo costumam ser vistos no pulso do internacional. Os brincos com pedras preciosas são outras das suas predileções.Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão prestes a dar as boas-vindas aos filhos gémeos, uma menina e um menino. O parto está previsto para este mês e, de acordo com a imprensa espanhola, a modelo gostaria de voltar a recorrer à mesma maternidade de Madrid onde teve Alana Martina há quatro anos. Até lá, tem desfrutado ao máximo da sua ‘barriguinha’ ao lado da família e registado alguns momentos descontraídos em Manchester, Inglaterra, onde vive desde o início da época desportiva.