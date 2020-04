Ronaldo continua a gozar o sol da Madeira

No dia em que supostamente teria que ter regressado a Itália - segundo vinha avançando a imprensa italiana -, CR7 passou a manhã desta segunda-feira na piscina da casa alugada no Caniçal, a gozar o sol da Madeira, com Georgina e os filhos Cristianinho, Eva, Mateo e Alana. Para mais, e segundo apurou o CM, o avião privado de Ronaldo ainda permanecia, ao dia de segunda-feira, no aeroporto de Barajas, em Madrid.

Apesar de já ter sido noticiado que antes de regressarem aos treinos na Juventus, os jogadores terão que cumprir uma nova quarentena de 14 dias, e do site Tuttosport ter avançado o 4 de maio como a data para o arranque dos treinos do clube de Turim, alguns órgãos de comunicação social italianos revelaram que CR7 já terá decidido que só viaja quando for tomada uma decisão oficial quanto ao recomeço do campeonato.

Independentemente do dia de regresso a Itália, CR7 deverá fazê-lo sem Gio e os filhos que, devido à situação preocupante que se continua a viver em Itália, deverão continuar na Madeira. Entretanto, o avançado está a ser muito criticado por ter reunido a família na festa do 21º aniversário da sobrinha Alicia Beatriz.





