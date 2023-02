Ronaldo convida jogadores para férias em Riade Craques convidados foram Casemiro, Varane, Bruno Fernandes e Harry Maguire.

Ronaldo convida jogadores para férias em Riade

01:30

Devido à sua saída repentina do Manchester United, Cristiano Ronaldo não conseguiu despedir-se dos seus colegas como gostaria. Entretanto, em dezembro de 2022, mudou-se para a Arábia Saudita para jogar no Al Nassr. Por isso, para compensar, Ronaldo convidou alguns dos ex-colegas para umas férias em Riade, que, de acordo com o ‘The Sun’, também incluem um lugar na bancada para assistirem a um jogo do seu novo clube.



Os craques convidados foram Casemiro, Varane, Bruno Fernandes e Harry Maguire. Existe também a possibilidade de os futebolistas se encontrarem em Lisboa, uma vez que CR7 terá de acompanhar a construção da sua mansão em Cascais, avaliada em mais de 20 milhões de euros.

Mais sobre