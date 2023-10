Ronaldo dá cartas como ator em videoclipe de música RAP

Não é apenas dentro das quatro linhas que Cristiano Ronaldo dá que falar. O internacional português surpreendeu ao surgir no videoclipe de uma música de rap.No vídeo é possível ver CR7 a ser questionado, numa conferência de imprensa simulada, sobre quais seriam as chances de Francis Ngannou contra um outro lutador conhecido, Tyson Fury, respondendo apenas:Essa gravação também foi usada como meio de promoção do combate entre os dois lutadores que vai acontecer em Riade, na Arábia Saudita, onde o craque reside atualmente, com a família.Também Georgina Rodríguez participou recentemente num videoclipe do tema 'Energia Bacana', do cantor colombiano Sebastián Yatra.