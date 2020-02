Ronaldo dá mesada milionária a Georgina Rodríguez

Com um estilo de vida luxuoso,não esconde que mudou os seus hábitos desde que é namorada de Cristiano Ronaldo.Recentemente, no aniversário do craque, a espanhola surpreendeu ao oferecer-lhe um jipe de luxo, no valor de mais de 200 mil euros . O presente milionário levou a que o canal Telecinco investigasse os rendimentos de Georgina.A nível profissional, a namorada de CR7 recebe cerca de oito mil euros por cada fotografia que publica no Instagram associada a uma marca.As entrevistas que concede também são uma mina de ouro para a modelo, que cobra 100 mil euros por cada vez que fala sobre Ronaldo, a sua carreira ou os filhos do jogador.