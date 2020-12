Ronaldo dá raspanete a Cristianinho por beber refrigerantes

A carregar o vídeo ...

Ronaldo repreende o filho por beber refrigerantes

sabe que a disciplina é fundamental para atingir o topo a nível desportivo e garante que incute os mesmos hábitos saudáveis que mantém aos filhos, nomeadamente a Cristianinho, que já joga nas camadas jovens da Juventus.Durante a entrega de prémios, onde recebeu um troféu, no Dubai, CR7 falou sobre o assunto e disse que fica zangado quando Cristianinho sai da linha., admitiu, acrescentando que também com os filhos mais novos é rigoroso na dieta."Mesmo os meus filhos mais novos, quando comem chocolate, olham primeiro para mim, porque sabem que eu não gosto".O craque falou ainda sobre o talento de Cristianinho para o futebol. "Digo-lhe às vezes que depois da passadeira deve mergulhar-se em água fria, para recuperar, e ele diz 'pai, mas está tanto frio...'. É normal, tem dez anos. Ele tem potencial. É rápido, dribla bem. Mas isso não é nada, não chega. É preciso muito trabalho e dedicação, estou sempre a dizer-lhe. Não o vou pressionar para ser jogador de futebol, mas se me perguntarem se quero, claro que quero. No entanto, quero sobretudo que ele seja o melhor, seja futebolista ou médico".Veja o vídeo: