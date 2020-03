Ronaldo dedicado aos filhos: "Agradecido pelas coisas que importam! Saúde e família"

Depois de ter sido fotografado com a namorada, Georgina Rodríguez, durante um passeio pelo Funchal, Cristiano Ronaldo partilhou uma nova fotografia nas redes sociais, onde se mostra ao lado dos três filhos mais novos.Com Eva ao colo e os pequenos Alana e Mateo por perto, o craque apelou para que, nesta altura, todos nos concentremos naquilo que realmente importa., escreveu.Recorde-se que o craque está há mais de três semanas no Funchal a cumprir o seu isolamento com a namorada e os quatro filhos.Com mais do que um colega da juventus infetados com coronavírus, CR7 viu-se obrigado a fazer o teste, que deu negativo.