Ronaldo descansa os fãs com vídeo em direto: "Não é o fim do Mundo... Há coisas mais graves"

entrou, esta tarde, em direto na sua conta de Instagram para um vídeo em que descansou os fãs em relação ao seu estado de saúde.O craque mostrou-se a apanhar sol na varanda da sua moradia de luxo em Turim. "Estou a aproveitar o dia, tomar um solzinho, vitamina D, para não estar sempre trancado no quarto", começou por contar, acrescentando que se mantém sem sintomas da doença e a tomar suplementos e a ter uma alimentação saudável para combater o vírus., fez saber, acrescentando que está a encarar o vírus com calma e otimismo."Ninguém está livre de ter o vírus, sou uma pessoa que se cuida bastante, mas tive a infelicidade de ter. Mas há coisas piores. Tem sido uma coisa passageira, se eu não tivesse um sistema imunitário bom, top, se calhar tinha mais sintomas, mas estou bem [...] Não é o fim do Mundo, há problemas mais graves".No direto, o craque explicou que a namorada, Georgina Rodríguez, e os filhos estão noutro andar da casa e que as crianças continuam a frequentar a escola. CR7 referiu ainda que vai ficar em isolamento no seu quarto por um período mínimo de dez dias.