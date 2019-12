Ronaldo e Félix levam namoradas a evento desportivo

A 14ª edição da gala Global Soccer Awards realizou-se este domingo no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Cristiano Ronaldo e João Félix marcaram presença ao lado das companheiras, Georgina Rodríguez e Margarida Corceiro.Este é o segundo evento público a que a jovem atriz comparece ao lado do jogador do Atl. Madrid e optou por um vestido discreto, preto, com um cinto brilhante.Já Gio voltou a surpreender pela ousadia e elegeu um vestido longo, mas com um decote pronunciado e uma abertura lateral. No final do evento, CR7, a espanhola e os quatro filhos apanharam um avião e deixaram -se fotografar, felizes, com o troféu ganho pelo craque.O craque do Atlético de Madrid e a companheira, a jovem atriz Margarida Corceiro, têm mostrado vários momentos a desfrutar das paisagens do Dubai, onde surgem apaixonados e a aproveitar o calor."Um dia especial", escreveu Margarida na legenda de uma fotografia juntos no mar.